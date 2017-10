Ce soir dans Sortez! nous avons changé d’univers pour parler de… métal. Pour cela, nous étions en compagnie de deux groupes, Metropolis Child et Show Me Your Universe, spécialistes du genre, qui se produiront le samedi 28 octobre au Temps Machine. Interview ! https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/PodcastSortez!26102017metaltempsmachine.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre Pour plus d’informations sur le concert rendez-vous sur : https://www.letempsmachine.com/agenda/tackt-22-metropolis-child-show-me-your-universe