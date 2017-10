maggot-brain

Retour du Comte Corbeau

Il a encore frappé! Souvenez -vous de l’émission du 16 août 2013 en compagnie du groupe sarthois PRESUMPTION ( qui sort un album ces jours-ci). L’arrivée tardive du fake Maggot Overlord induit un second volet bien sûr, autour du doom metal (et du stoner rock), et la venue en France ( pour la première fois?) des suédois de COUNT RAVEN, un des pontes du doom scandinave avec Candlemass. On vous rappelle que le Doom metal, popularisé notamment par les américains de Trouble, Saint Vitus, les scandinaves Candlemass, Count Raven, les britanniques Cathedral, et l’écurie Rise Above Records, et les précurseurs, Witchfinder General, Pagan Altar, Pentagram, le grand ancien Black Sabbath. Et je ne parle pas des dérivés deatheux ( Paradise Lost, My Dying Bride, Amorphis, Anathema des débuts…). En tout cas, on termine sur Sortilège avec une interview du chanteur Christian “Zouille” Augustin, un peu de Coven, Satan Jokers, Graveyard Dirt ( démo “Of Romance & Fire” de 1995).