https://www.radiocampustours.com/media/podcast/lequota/lequota09102017.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre Réécouter le podcast avec en playlist : [Ça vient de sortir] Teorem – Paris

The Wankin Noodles – Paris

Métro Verlaine – Manchester

Danakil – Dans nos villes

Rone (feat. François & The Atlas Mounstains) – Quitter la ville

Samba de La Muerte – Tanger

Florent Marchet – Héliopolis

Michel Houellebecq – Paris-Dourdan

Amoure – Week-end à Rome

[Ce qu’on n’aurait pas dû diffuser] Doc Gyneco – Dans ma rue (High for the Chronic !) Retrouvez l’actualité de l’émission sur sa page Facebook Rediffusion le vendredi 13 octobre à 9h00.