Pour l’édition du 4 Octobre 2017, On n’est pas sérieux quand on a 17 ans, l’émission dédiée à la création a reçu Thierry Dubail pour le Tremplin chanson Française 2017 et l’artiste Vaudou-vaudou. L’instant cinéma de l’émission présenté par Adrien s’est penché sur le film “Mother!” réalisé par Darren Aronofsky et la chronique de Nicolas le Libraire c’est quand à elle penchée sur “Le Livre où VOUS êtes le héros”.