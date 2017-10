Aujourd’hui dans Sortez ! nous étions en compagnie de Marie de la Ligue contre le cancer et des acteurs Philippe, Patrick et Guillaume de la troupe de théâtre Le bruit qui court. Nous avons évoqué ensemble la pièce Bacchanales Suspects qui aura lieu le samedi 14 octobre et dont les bénéfices iront à l’association qui lutte depuis 1918 contre le cancer ! https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/PodcastSortez!05102017BacchanalesSuspects.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.facebook.com/events/1751101738523552/