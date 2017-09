Dans cette émission de Plan Séquence vous pourrez entendre : – Elsa Loncle nous parler des trois jours de ciné-concerts qui auront lieu du 30 septembre au 2 octobre aux cinémas Studio . La saison de la cinémathèque commence lundi à 19h30 par le film l’Inhumaine de Marcel l’Herbier. – Charles nous a parlé de la monteuse de quasi tous les films de Martin Scorsese : Thelma Shoomaker – Vincent a fait une chronique du film “ CA” de Andy Muschietti, film qui cartonne au box office en ce moment – Raphael nous a expliqué pourquoi la série CHRO-MA est juste excellente à regarder pour tous les amoureux du cinéma. – Solenne a testé pour vous la nouvelle salle 1 des cinémas Studio et y a vu UN BEAU SOLEIL INTERIEUR de Claire Denis Musiques : – Thème Halloween – John Carpenter – The House of the rising sun – The Animals – Oh my mama – Aller Diana