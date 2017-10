Ce soir dans Sortez ! On a fêté l’anniversaire d’une salle SMAC, Le Petit Faucheux. SMAC ? Scène de Musiques Actuelles, label réservé aux salles de concert qui assurent des missions de diffusion, d’accompagnement et promeuvent des actions culturelles sur le territoire. Renaud Baillet, programmateur de la salle de concert, est revenu pour Radio Campus Tours sur cet anniversaire. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/PodcastSortez!270917Lepetitfaucheux.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://petitfaucheux.fr/