Résumé de l’émission : “Je vais donc appeler le numéro en direct” Tom, en mode Roleplay Dans ce 47ème numéro de CLFALM vous pourrez donc vous régaler en écoutant : – Un facebook live trop cool – Une partie news – Une équipe qui a la frite – Tom et Sushi parlent d’espace – Ferdy râle contre Marvel vs capcom infinte – Guilhem parlera d’économies – Julien tente de vous vendre un produit dans une magnifique ambiance téléshopping – On parle de jeux dans l’espace!

– Un quizz fun et un quizz fait par Tom, pour Tom

Musiques : – Ninja turtle nes remix metal – Téléshopping