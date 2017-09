Pour l’édition du 20 septembre 2017, On n’est pas sérieux quand on a 17 ans, l’émission dédiée à la création a reçu “les Deux moiselles De B”, duo de musicienne accompagnées de leur humour et de leur Ukulélé.

La chronique de Nicolas le Libraire c’est quand à elle penchée sur “Le temps désarticulé” de Philip K. Dick.