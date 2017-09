Référence à un morceau de SxOxB je crois ( Sabotage Organized Barbarians) repris par Napalm Death sur une Peel session (comprendre enregistrement de morceaux à la BBC sous la houlette d’assistants du légendaire et regretté John Peel), les autres titres étant “Walls”, “Raging In Hell” et “SOB”, et ce sont les 1ers titres des furieux de Birmingham que j’ai pu écoutés, sur RMC à l’époque, dans la séquence “Défonce moi j’aime ça” pilotée par un certain Phil Pestilence, de l’émission “Dum Dum Wah Wah” ( je l’ai déjà mentionné mais il faut toujours être pédagogue avec les novices)…donc, vous l’aurez compris, ambiance plutôt paisible pour cet épisode, crust, grind, hardcore furieux, voire même thrashcore et speedcore. Anecdote venant du livret de la compilation “Grind Madness At The BBC” Mick Harris (batteur de Napalm Death) explique à l’assistant de John Peel qu’ils vont jouer 14 morceaux, l’autre rétorque que ce n’est pas possible puisque la session dure 20 minutes, Mick Harris insiste, oui c’est possible. Ils font la balance, balancent la sauce, et voilà, la session sera diffusée un ou deux jours après! A son grand étonnement, John Peel apprécie tellement qu’il veut les faire revenir pour une seconde session, et rebelote, avec le même assistant qui ne comprend toujours pas. Arrivent les tests pour le chant, Mick explique qu’ils sont deux, Lee Dorrian pour la partie grave et lui pour la partie aigüe, l’assistant branche ce qu’il faut, les “chanteurs” s’exécutent, ” Coupez!”, l’assistant part,revient, presque hilare et les musiciens constatent qu’il y a du monde de l’autre côté de la cabine, on leur demande de refaire la balance voix, le “public” de l’autre côté est mort de rire et une artiste également présente, Danielle Dax leur dit qu’ils vont endommager leurs cordes vocales en “s’exprimant” ainsi. Donc vous avez droit à du Napalm Death, Extreme Noise Terror, Bolt Thrower, Pulmonary Fibrosis, Inhumate, Sulsa, Cryptic Slaughter, Lobotomia, Chaos UK, Terrorizer, Doom, The Execute, Gasmask Terror, du groove, du suave, du feutré, du velouté, du sensuel, du mélodique du sirupeux ( comme une coulée d’agent orange sur un maquillage à deux bâtons et demi), bref du nec plus ultra pour une soirée du samedi sur le service public ou privé! Rappelons aussi que DOOM jouera au Fall of Summer 2017!!! Conform or Die Part 2 https://www.radiocampustours.com/media/podcast/LJDH/LJDH170911.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre La suite de notre session grindcore/crustcore et dérivés, avec une mini session Fall of Summer 2017: Immolation, Blasphemy, Morbid Saint, Bulldozer et Venom. Immolation dont nous n’avons vu que 2 titres pour cause de session interview, Blasphemy loupé à cause de la pluie, une partie du show de Bulldozer, même motif…Venom n’était pas aussi magistral qu’au Hellfest, à notre humble avis. Bref, comme l’an passé il y aura une série d’émissions consacrées au festival de Torcy, pour cet épisode ljdhien, place à une éclipse de musicalité, une double croche barrée comme le logo de Violent Noise Attack ou Putrid Cadaver, place à Doom, D.O.N.D.O.N., Terrorizer, Inhumate, Armagedom, Intense Degree, Unseen Terror, Vulgaroyal Bloodhill, aussi définitifs que des produits Bayer/ Monsanto sur la santé du monde actuel. Cela dit Blasphemy n’est pas en reste…”Death ordered on my altar /Sacrifice demons have done / Bloody death slaving to destruct / Necromancy raising the dead/ Baptised in goat’s blood/ Sacred spell is burning the cross/ Arising from the atomic grave / High priest is at comman/d Darkness Prevails / Holy church damned / Death Ritual /Satan Worship/ Unholy night / Evil Mayhem / Decaying corpse/ Fiery grave / Onslaught their souls / Infernal demons / Rising from hell / Blasphemy commence” extrait du morceau “Darkness Prevails” sur l’album “Fallen Angel Of Doom”. Et pendant ce temps, Osmose Productions célèbre ses 26 années d’existence!