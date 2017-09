Résumé de l’émission : “Je salue ma Famille des îles qui affronte la tempête” Sushi, en mode dédicace Dans ce 46ème numéro de CLFALM vous pourrez donc vous remettre a bosser (bande de feignasses) en écoutant : Un facebook live au top

Une partie news qui débat

Une équipe en pleine forme

Tom a un polo Ralph Lauren, cet espèce de riche

Guilhem parlera de cet étrange humble Bundle

Julien et Ferdy vous parleront de Life is Strange before the storm, la suite du meilleur jeu du monde

Tom critique Resident Evil 4 et parle de Star Citizen avec Sushi

Un quizz fun Un programme estival et vraiment IRREMPLACABLE.

Musiques : Ninja turtle NES metal Remix

Life is Strange BTS : OST