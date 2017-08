Unsquare Dance de Dave Brubeck’s

View from a little cave de Ayumi Ishito sur l’album View from a little cave

Buona Notte de Jazzinuf sur l’album The harlem barber swing

Made in france de Francis Diatshenko sur l’album Jazz Manouche

Ave Andalucia de Atticus Reynolds sur l’album Ventana

Diggin’on You par Chock Kerong sur l’album Tales they told me

Punching Ball de Alex Grenier Trio sur l’album Punching ball

Fancy pants dance trance de Elephant Wrecking Ball sur l’album Engage

I got hope avec Alana Alexander par Lutz Krajenski sur l'EP Plays Hits Agogo