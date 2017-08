CLFALM 44 : Les chroniques de l’équipe décimée “Maintenant on va lire l’excuse des chroniqueurs qui ne sont pas venus” Julien, qui a décidé de faire tomber les têtes. Dans ce 44ème numéro de CLFALM vous pourrez donc profiter du temps pourri en écoutant : Un facebook live de travers

de travers On ne parlera pas de FFXII, désolé… Une équipe décimée réduite à 3 membres

Guilhem parlera de la tendance des jeux de cartes adaptées de tout et n’importe quoi

Julien vous parle des jeux qui ont ponctué son été et des jeux narratifs telltale

Ferdy vous raconte comment il a suivi un piéton dans GTA pendant 7h

De la bonne humeur

Pas de quizz, parce qu’à 3 c’est nul.

Des news !

Un programme génial et presque totalement improvisé.

Musiques : Ninja turtle NES metal Remix

Walking dead saison 3

Slime rancher OST A bientôt !