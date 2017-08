Mardi 1er août, nous étions en direct sur la webradio Chanceaux réalisée par l’ALSH de Chanceaux sur Choisille en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement et Radio Campus Tours. Une journée animée par Léo et Clément ainsi qu’Alana, Solène et Loane. Ils étaient accompagnés des groupes et de leurs animateurs qui ont réalisé les progammes !

La matinée a commencé avec une émission consacrée aux activités de l’ALSH de Chanceaux. Le groupe des Verts est venu nous expliqué ce qu’il faisait.

Les vacances font également parties de l’actualité et pendant l’émission Raconte moi tes vacances, des enfants du groupe des Jaunes nous ont rapporté leur sortie accrobranche. Le groupe des Oranges s’est arrêté sur sa visite de troglodyte à Azay le Rideau. Les groupes Rose, Vert et Bleu ont eu la chance de visiter une des casernes de pompiers de Tours. Le groupe orange a campé et a passé sa soirée avec l’association Vespéra.

Avant d’aller manger, l’émission Raconte moi ton association est allée interviewer le responsable du secteur multisport.

L’après midi a commencé par une rencontre en direct avec les élus locaux de la commune où Monsieur le Maire et l’élue à la jeunesse et aux sports ont répondu aux questions des enfants

Les enfants sont aussi allés découvrir trois métiers : Cycliste professionnel, agriculteur et boulanger. Ils nous présentent les enregistrements qu’ils ont rapportées

La dernière émission s’arrêtait à nouveau sur une période adorée des enfants et des grands, les vacances ! C’est l’occasion d’expérimenter et le groupe des Roses a chanté avec les canards, a construit un parcours sensoriel et nous a raconté ce qu’il a ressenti.

Et en guests de cette journée, Alexandra de la Ligue de l’Enseignement, la directrice du centre et les animateurs et animatrices, Mme Rothureau, élue à la jeunesse et aux sports, nous expliquent ce qu’ils en ont retiré. De la finalité et des objectifs du projet, à l’engagement des élus municipaux pour porter l’idée ; des difficultés et des peurs de départ jusqu’à la construction des émissions avec les enfants pendant quatre semaines.

