Initiatives locales… écologie… solidarité… création… gourmandises… engagement citoyen… Les 7 – 8 et 9 juillet 2017… Radio Campus Tours se promène sur le village associatif de Terres du son, et va à la rencontre des exposants. Voici une galerie de portraits sonores et photographiques en plusieurs épisodes… Crédit photo : Sonia Samuelson – Sons : Ismail Ouaid