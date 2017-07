Pour la dernière de la saison (non ne pleurez pas !) Plan Séquence reçoit Jérôme Tournade des cinémas STUDIO pour nous parler de la Soirée de l’horreur, même pas peur ! qui aura lieu le vendredi 18 août prochain ! Lien vers le teaser de l’événement Le reste de l’émission a été consacré aux deux grands événements de la semaine : Valérian et la cité des milles planètes (Raphael, Ismail)

Rétrospective Tarkovski (Solenne) Musiques : Because – The Beatle ( Bo Teaser Valérian et la cité des 1000 planètes)

Theme Stalker – Edward Artemiev

Production : Ismail, Raphael, Solenne On se retrouve le 24 août. D’ici là, l’équipe de Plan Séquence vous souhaite un bel été. Vous retrouverez des interviews que nous avons réalisé cette année pendant les trois semaines de pause.