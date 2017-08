Final Thought de Kamasi Washington sur l’album The Epic

Pretty Little Missy de Louis Armstrong sur l’album Louis

Blue Latin de Gerardo Frisina sur l’album Blue Latin

Sixty minute man de Billy Ward & The Dominoes sur l’album

Sixty minute man

Hickory de Colin Adhikary sur l’album Benchmark

Music, music, music de Ray Charles sur la compilation The Genius After Hours

Here, there, everywhere de Quantum Trio sur l’album DUALITY: Particles & Waves

In the Jailhouse Now pour O Brother Binky de Snarky Puppy sur l’album GroundUP Franck Teyssier

Bastian Bouchardon Facebook lien