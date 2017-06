Radio Rabaterie vous propose des émissions préparées et animées par des habitantes et habitants, des acteurs locaux qui vivent, agissent et s’engagent dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps. Créée à l’initiative du Conseil Citoyen pour informer et valoriser les actions menées dans le quartier, vous pouvez écoutez l’émission une fois par trimestre sur notre antenne !