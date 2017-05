Cinéma Paradiso est allé à la rencontre d’Adrien Gacon, le jeudi 18 mai dernier pour parler de son métier de directeur/programmateur du multiplex CGR Tours Centre. Nous avons parlé avec lui de programmation, notamment de sa complémentarité par rapport aux deux autres cinémas de la ville ( Les Studio et CGR Deux Lions) : programmation des blockbusters en VO, programmation alternative, avant première… Au sommaire aussi, la polémique Netflix à Cannes, l’arrivée du 4ème cinéma à Tours Nord, l’événement Pixar qui aura lieu au mois de juin et plein d’autres choses encore. Plus d’infos sur le cinéma Plus d’infos sur l’événement Pixar Plus d’infos sur la polémique Neflix