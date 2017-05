Venise est la ville de romance en Italie. Elle est connue pour ses gondoles, ses canaux, et son Histoire très particulière, mais il est impossible de vraiment découvrir la ville et ses habitants sans les astuces d’un natif. Dans cette émission, nous parlons avec Silvia, une ancienne habitante de Venise, et elle nous explique comment naviguer dans le grand labyrinthe sur l’eau.