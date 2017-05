Little Brother de Noah Barker sur l’album Buisness Actual

you’re the kind of girl de Lee Fileds & The expressions sur l’album Faithful man

Ombre de Paolo Achenza sur l’album Ombre

Praying for the rain ft. Fred Mack de The Sahil Chugh Trio sur l’album Don’t be sad

Hot mamma hot de jungle by night sur l’album Jungle by night

Final Thought de Kamasi Washington sur l’abum The Epic

Caribe de Soulstance sur l’album Life Size Anne-Laure Lecomte

