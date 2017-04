Durant cette émission, nous avons discuté de l’alimentation et de l’animal (Végétarien, végétalien, végan) avec Davy Cosson et Pierre Gaborit. Avec nos deux invités : Elsa Defrenet (Gérante de Kalika-Loire) et Stéphane Cresson (Militant pour l’AVF association végétarienne de France) Les thèmes sont les suivants : Peut-on s’autoriser à manger de la viande et/ou des produits animaux?

Autres produits animaux ? Lait, oeufs, fruits de mer / Poissons

Utilisation des animaux pour l’homme (miel, laine, cuir, etc)

Est ce que c’est facile de changer d’alimentation dans un monde ou les produits animaux sont omniprésent?

Comment se comporter par rapport à son entourage entourage? et vice versa