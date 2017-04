Bas Nylon c’est l’émission en quinzaine du mardi des artistes féminines.

Une playlist entièrement féministe ou presque ! Des covers, de la soul, de l’electro, des voix ! 1- Naxxos – sax on fire

2- Abra – Fruit

3- Jorja Smith – Blue lights

4- Laura mvula – You work for me

5- Imany – Don’t be so shy

6- Noraa – You know you like it

7- Noraa – By you

8- Lorde – Green light

9- Sia – the greatest

10- Alicia Keys – Holy war

11- Mavi Phoenix – love longtime

12- Chilla – Si j’étais un homme

13- Missy Elliot – One minute man

14- MISSY elliot – Work it

15- Missy Elliot – All my grill

16- Tess feat A.Chal – Endlessy

17- Tei Shi – Justify

18- The magic key – On T cool T