On ne le répètera jamais assez, mais Eric « Eazy E » Wright a « mis Compton sur la carte du rap ». Certes il n’était pas le seul « comptonien » à répandre la bonne parole du gangsta rap, si l’on peut dire, ce serait faire offense à MC Eiht & Compton Most Wanted, DJ Quik, AMG, 2nd II None, Hi-C, MC Ren, Toddy Tee, King Tee, Coolio (et oui!), Arabian Prince, Tweedy Bird Loc, BG Knocc Out & Gangsta Dresta, CPO/ Boss Hogg pour les plus connus. Il n’était pas non plus le premier à parler des « actualités des quartiers chauds » ( reality rap, hardcore rap, devenu gangsta rap), puisque Ice T, Schoolly D, Boogie Down productions, et dans une moindre mesure Grandmaster Flash & Furious Five (« the Message », « White Lines ») l’ont précédé. Alors? Et bien Eazy E a su s’entourer, déjà ( Jerry Heller, le crew NWA, puis les artistes Ruthless en général), se débrouiller sans major, sans passage radio/matraquage (hormis KDAY) pour se faire entendre, et puis personne n’a eu l’aplomb de sortir un titre tel que « F**k Tha Police » par exemple. Juste une chose, sachant que Eazy E a signé sur Ruthless records Above The Law, qui eux ont découvert Snoop et Warren G, et a failli signer un certain 2Pac Shakur, ça ne vous donne pas le vertige? Bref on ne saura jamais assez, si on est fan de son West Coast, et que l’on n’en a pas honte, qu’on persévère dans la bonne direction et pas dans la tendance, remercier Eazy E. Ce soir on a passé du NWA, Above The Law, DJ Quik, BG Knocc Out, Brownside, Bone Thugs & Harmony entre autres réjouissances…