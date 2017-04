Dans cette émission, Reggae Stories a reçu le groupe Roots experience en live acoustique avant leur concert du 7 avril. Et en plus une bonne petite sélection comme d'habitude! 01/ INNA DI YARD FT THE VICEROYS - LOVE IS THE KEY 02/ ************ FT KEN BOOTHE - ARTIBELLA 03/ ************ FT CEDRIC MYTON - YOUTHMAN 04/ ************ FT LLOYD PARKS - SLAVING 05/ ************ FT WINSTON MCANUFF - SECRET 06/ LLOYD PARKS - PUSH PUSH 07/ *********** - TIME A GO DREAD 08/ *********** - MAFIA 09/ *********** - SHAKE UP YU DREAD 10/ DILLINGER - MONEY DROP 11/ ANTHONY B - DUPPY BAT 12/ PROTOJE - BLOOD MONEY 13/ TARRUS RILEY FT KABAKA PYRAMID - REPATRIATE 14/ ************ - NUH NEED TO WORRY 15/ CALI P FT CAPLETON - DEM AGO BURN UP 16/ SKUNGA KONG FT NATTY KNOX & PHENOM - ROOTS ROCKING 17/ BOUNTY KILLER FT AGENT SASCO FT HALF PINT - STATE OF MIND 18/ JUNIOR REID - BOOM SHACL A LACK 19/ RROTS EXPERIENCE - BURN 20/ INTERVIEW + SESSION LIVE ROOTS EXPERIENCE 21/ ROOTS EXPERIENCE - GOD IS A BLACK MAN 22/ **************** - SELLASIE