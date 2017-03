1000 étudiants dans la matinée ! Nous étions en direct du Forum job d’été organisé par le BIJ37.

Françoise Dessables nous a présenté cet événements puis nous avons reçu trois employeurs de différents secteur sur le plateau ! Aurore pour Complétude et Kinougarde, Joël et Thomas de Little Big Land puis enfin Margot et Vanessa de Huttopia ont pu nous parler de leur matinée sur le forum !