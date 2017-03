Au 3 Orfèvres le jeudi 23 mars à 20h ! Ce soir dans Sortez, Sheryl de Prod’Cité, Isabelle programmatrice au 3 Orfèvres ainsi que Weez Afro et Luc et Arthur membres du groupe INK sont venus nous parler du 1er tremplin Imag’In !

L’occasion d’en savoir plus sur ces trois groupes et artistes ainsi que sur le festival Imag’In. Un deuxième tremplin aura lieu le 18 mai toujours au 3 Orfèvres !