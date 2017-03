Un service pas assez connu des étudiants ! Ce soir dans Sortez, Floriane, Marie-Hélène et Laurence, assistantes sociales au Crous d’Orléans Tours sont venues nous présenter le service social pour les étudiants ! Entre aide, soutien et accompagnement, elles nous ont expliquées leurs différentes missions et comment avoir accès à ce service du CROUS !