Référence à mon pote Lovecraft, et aussi au combo death metal du sud est de la France CATACOMB (discographie rééditée par Armée De La Mort records entre autres)… Julius Channel et Emmanuel Morgane vous diffusent le dernier fragment de la séquence live de MERCYLESS à l’Espace Gentiana le 14 janvier dernier, pour commencer. Ceci après s’être interrogés avec Darlene et Rodrigo sur les forfaits et possibilités d’excursion à Marrakech via la Babounia, ce palace si prisé des soeurs Rauch ( Sibylle et Sylvia). Rendez-vous ce soir dans la grange? Affaire à suivre, si vous disposez d’un véhicule à 6 roues! Bref, au programme ce soir, en dehors du cinéma « d’art et essai » teuton, Funeral Nation, Mercyless (live), Memoriam (live), Torchüre, Catacomb donc, Atomic Agressor et un bonus…