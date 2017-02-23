post icon Reggae Stories | Trip from the 60’s to the 80’s

Reggae Stories

Émission du jeudi 23 février 2017  

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TRIP FROM THE 60'S TO THE 80'S

01/ DESMOND DEKKER & THE ACES - ISRAELITES
02/ STRANGER COLE & LESTER STERLING - BANGARANG
03/ JIMMY CLIFF - THE HARDER THEY COME
04/ ERIC DONALDSON - CHERRY OH BABY
05/ THE ETHIOPIANS - REGGAE HIT THE TOWN
06/ MAX ROMEO - WET DREAM
07/ PAT KELLY - HOW LONG
08/ THE UNIQUES - MY CONVERSATION
09/ JOHN HOLT - STICK BY ME
10/ NINEY THE OBSERVER - BLOOD AND FIRE
11/ U ROY - WAKE THE TOWN
12/ DENNIS ALCAPONE - TEACH THE CHILDREN
13/ BIG YOUTH - $90 SKANK
14/ JOHNNIE CLARKE - MOVA OUT BABYLON
15/ JACOB MILLER - TENEMENT YARD
16/ GREGORY ISAACS - NUMBER ONE
17/ WAILING SOULS - BREDDA GRAVALICIOUS
18/ FREDDIE MCGREGOR - JOGGIN'
19/ SUGAR MINOTT - RIVER JORDAN
20/ YELLOWMAND AND FATHEAD - OPERATION RADICATION
21/ TRISTON PALMA - SINSEMILIA
22/ LLOYD HEMMINGS - GARRISON
23/ RANKING JOE - GARRISON
24/ JIMMY RILEY - WHAT A LIFE
25/ TAPPA ZUCKIE - LAUNCH AN ATTACK
26/ LONE RANGER - KEEP ON DUBBING IN THE DANCE
27/ SUGAR MINOTT - SLOW DOWN
28/ PRINCE JAZZBO - BLACK SHADOW
29/ WELTON IRIE & JOE LICKSHOT - PROFESSIONAL
30/ KOJAK - REALITU SONG
31/ NICODEMUS - BONE CONNECTIONU BROWN 
32/ U BROWN - STRICTLY REGGAE MUSIC
33/ SHINEHEAD - GOLEDON TOUCH
34/ NITTY GRITTY - SWEAT REGGAE MUSIC
35/ BERES HAMMOND - SHE LOVES ME NOW
36/ ************* - WHAT ONE DANCE CAN DO
37/ ************* - GROOVY LITTLE THING
38/ SOPHIA GEORGE - LAZY BODY
39/ RED DRAGON - JUMP UP
40/ SUPERCAT - NUFF DON
Publié le : 23 février 2017 | Catégories : Antenne,Reggae Stories | Commentaire (0)

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