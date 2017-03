TRIP FROM THE 60'S TO THE 80'S 01/ DESMOND DEKKER & THE ACES - ISRAELITES 02/ STRANGER COLE & LESTER STERLING - BANGARANG 03/ JIMMY CLIFF - THE HARDER THEY COME 04/ ERIC DONALDSON - CHERRY OH BABY 05/ THE ETHIOPIANS - REGGAE HIT THE TOWN 06/ MAX ROMEO - WET DREAM 07/ PAT KELLY - HOW LONG 08/ THE UNIQUES - MY CONVERSATION 09/ JOHN HOLT - STICK BY ME 10/ NINEY THE OBSERVER - BLOOD AND FIRE 11/ U ROY - WAKE THE TOWN 12/ DENNIS ALCAPONE - TEACH THE CHILDREN 13/ BIG YOUTH - $90 SKANK 14/ JOHNNIE CLARKE - MOVA OUT BABYLON 15/ JACOB MILLER - TENEMENT YARD 16/ GREGORY ISAACS - NUMBER ONE 17/ WAILING SOULS - BREDDA GRAVALICIOUS 18/ FREDDIE MCGREGOR - JOGGIN' 19/ SUGAR MINOTT - RIVER JORDAN 20/ YELLOWMAND AND FATHEAD - OPERATION RADICATION 21/ TRISTON PALMA - SINSEMILIA 22/ LLOYD HEMMINGS - GARRISON 23/ RANKING JOE - GARRISON 24/ JIMMY RILEY - WHAT A LIFE 25/ TAPPA ZUCKIE - LAUNCH AN ATTACK 26/ LONE RANGER - KEEP ON DUBBING IN THE DANCE 27/ SUGAR MINOTT - SLOW DOWN 28/ PRINCE JAZZBO - BLACK SHADOW 29/ WELTON IRIE & JOE LICKSHOT - PROFESSIONAL 30/ KOJAK - REALITU SONG 31/ NICODEMUS - BONE CONNECTIONU BROWN 32/ U BROWN - STRICTLY REGGAE MUSIC 33/ SHINEHEAD - GOLEDON TOUCH 34/ NITTY GRITTY - SWEAT REGGAE MUSIC 35/ BERES HAMMOND - SHE LOVES ME NOW 36/ ************* - WHAT ONE DANCE CAN DO 37/ ************* - GROOVY LITTLE THING 38/ SOPHIA GEORGE - LAZY BODY 39/ RED DRAGON - JUMP UP 40/ SUPERCAT - NUFF DON