Cette semaine, on passe de la musique de films et on en parle aussi. Avec Gribbsie et Ferdy de l’émission Plan Séquence. Musique « FILMS » (Compositeur(s)) « H2G2, le Guide du Voyageur Intergalactique » (Joby Talbot)

« Hypertension 2 » (Mike Patton)

« Killer Klowns from Outer Space » (John Massari)

« Re-animator » (Richard Band)

« Dellamorte Dellamore » (Manuel de Sica & Riccardo Biseo)

« Under the Skin » (Mica Levi)

« Maniac » (Jay Chattaway)

« La maison de la terreur » (Guido & Maurizio de Angelis)

« L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » (Nick Cave & Warren Ellis)

« La Nuit Américaine » (George Delerue)

Carlos D’Alessio: musiques de « Delicatessen » et « India Song »

Dust Brothers: la musique de « Fight Club »