« Oh une batte, oh un pistolet, oh un fusil à pompe, oh une uzi, oh… j’suis mort » Jacket, 2014 Dans ce 33ème numéro de CLFALM on vous parlera d’un jeu qui nous à vraiment plu, indé, violent, gore, intraitable, criard et sans concession : on vous parlera bien sur de Hotline Miami, ce génial jeu développé par Denatton Games. Loin d’être la seule chose qui composera l’émission, toute l’équipe sera au complet pour vous proposer leurs rubriques ! À la fin il y aura même le retour du quizz qui a déclenché un fou rire : le « c’est à peu près ça ». Vous n’avez donc plus aucune raison de ne pas cliquer sur lecture ! Musique Teenage Mutant Ninja Turtles NES – TMNT – Metal Remix Music Video – Living Illusion

Hotline miami : “Miami disco – Perturbator”

Hotline miami complete OST Notre page Facebook : Rejoi gnez nous pour ne rien manquer ! À bientôt !