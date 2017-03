Référence à l’album de Miles Davis « On The Corner », la Blaxploitation et ce qui se passait dans les années 60 et 70 dans la communauté afro-américaine ; ça tombe bien, c’est le Black History Month et on a passé pas mal de funk 80ies les mois précédents. D’accord, vous n’étiez pas à l’écoute à ce moment-là mais ce n’est pas grave, vous ne le serez pas davantage maintenant, surtout à Evry. On évoque vaguement ce que l’IGPN appelle un « accident », diffuse pour l’occasion du Bodycount mais aussi Love, Sly & The Family Stone, Funkadelic, Curtis Mayfield, Patti Austin, Bobby Womack, Jimi Hendrix, the 5th Dimension, Ohio Players… et apprend le décès de Walter « Junie » Morrison, chanteur claviériste des Ohio Players, créateur du morceau « Funky Worm », samplé par une ribambelle de rappeurs dont Public Enemy, MC Breed & DFC, The Coup, les X (anciens X men), co-compositeur du classique « One Nation Under A Groove » de Funkadelic (oui, il fut recruté par Parliament Funkadelic au milieu des années 70). Après Bernie Worrell, Prince, Marshall Jones, les pointures des années 70/80 vont se raréfier…