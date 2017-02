Fin de notre mois du sport de combat et Paulin, notre habituel chroniqueur, a pris la place d’invité pour nous parler d’un sport dont il ne parle presque jamais, c’est bien entendu la BOXE ! Venez écouter ses explications du sport surnommé « le noble art » ! Chroniques Alexi à propos du tournoi des 6 nations

Étienne sur un phénomène du ski dénommé Lindsey Vonn (à écouter jusqu’à la fin) Le quiz est bien entendu présent et présenté par Alexi cette fois. Musique Rilès – E knows

Blue Swede – Hooked on a feeling