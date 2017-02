Le MGS ou Meilleur Gaming Show a eu lieu le samedi 11 février 2017 au CGR centre de Tours. Plus de 700 personnes sont venus assister au premier événement de ce type à Tours, pour voir en live et rencontrer les célèbres Youtubeurs que sont HugoDélire, Guzz Production et le Wankil Studio. C’est la faute à la manette, l’émission de jeux vidéos de Radio Campus Tours a dépêché deux de ses reporters pour couvrir l’évènement. Voici leur histoire. Musique Tiësto & Tony Junior – Get Down?

Professor Kliq – Plastic & Flashing Lights

Deadly Premonition OST – Life is beautiful

Kill Paris – Catch You Bonne écoute ! Notre page Facebook : Rejoi gnez nous pour ne rien manquer ! À bientôt !