Depuis 2014, Cyrille Gendron assiste à la quasi-totalité des concerts metal, hardcore, punk, etc… de la métropole tourangelle et les poste sur sa chaîne Youtube. Ce type est fou, mais aussi et surtout franchement sympa. Enjoy ! (NB : L’enregistrement de l’interview datant de l’été 2016, Cyrille tenait à préciser que sa chaîne compte désormais 3.500 vidéos de concerts live et plus de 113.000 vues cumulées) Musique Verbal Razors – Dendrobate

Exhorder – I am the cross

Pro Pain – Remain

Slayer – You against you

Stinky – The crown

Toter Fisch – A night on the ocean

Kamala – Mantra

Emtombed – Crawl

Slave One – For Shiva whispered the universe

Hatesphere – Fear Me