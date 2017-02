Si vous aimez Karaté Kid (ou pas), venez réécouter Jean-Marie Rameau, professeur de Karaté mais également ex-président du comité départemental de karaté, qui nous parle de ce sport. Un des moins médiatisés parmi les sports de combat ! Retour également sur l’évènement du WE que fut le Super-Bowl avec une chronique de Johan. Adam lui, nous parlera d’une légende encore en activité et plutôt en forme, on l’appelle Roger Federer. Autre nouveauté, Paulin nous a préparé un quizz assez relevé sur des évènement du week-end ! Musique Fakir – All of us