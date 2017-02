« Vivement que je sois dernier pour avoir une arme cheatée qui me fera remonter premier. » Un joueur de Mario Kart. Dans cette émission on va donc opposer l’ancien Mario Kart, ses couleurs, ses coups bas et sa bonne humeur au très sérieux Wipeout, ses courses futuristes, son ambiance de folie et ses musiques magnifiques. Chaque critère de chacune des deux séries sera noté.

Mais n'oubliez pas qu'a la fin, il n'en restera qu'un ! Également au programme, plein de rubriques (le coffre de Ferdy : Vampire : the masquerade – Bloodlines, le professeur Gorepheus : Skies of Arcadia 2), la news de la semaine et le quizz ! Un concentré de gaming en seulement une heure ? C'est ici que ça se passe. Bonne écoute !