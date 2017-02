Quintet city de Ronald Baker quintet sur l’album Quintet city

Sofrito de Mongo Santamaria

Days Past de The Peter Franks Group sur l’album Days Past

Time is the enemy de Quantic sur l’album The 5th Exotic

I’m okay de Stan Getz sur l’album live Café Montmartre

Complete life de Jazzanova sur la compilation H5: H Track Presents

Herman’s Habit – From « LaLa Land » Soundtrack de Justin Hurwitz sur l’album soundtrack LaLa Land

Doctor Jazz de Chris Barber Jazz Band

Leaving this place pt.2 de The Peter Franks Group sur l’album Days Past Days past est sur le label Futuristica Music Bastian Bouchardon

Emmanuel De Leon