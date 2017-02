Who Gives You Mercyless Death

« You fall before us, shattered in vain You thrash about us, screaming in pain Tortured and flaming, you’re on your knees You fucking whores, it’s us you must please We’ll give you merciless… death !!! » Échantillon des paroles du morceau « Merciless Death » de DARK ANGEL (album « Darkness Descends » de 1986 ou 1987), pour expliciter la référence au titre du podcast, n’est-ce pas. Vous ne comprenez toujours pas? C’est un jeu de mots avec le groupe alsacien MERCYLESS, qui joue du death metal et repassait par Tours le 14 janvier dernier. Repassait car le groupe était venu au Bateau Ivre, avec Disaster en première partie (groupe thrash tourangeau, on peut citer aussi Vince’s House, Melfick (death metal), Puscunt (death metal), Necropsy (death metal) Happy Face (grind/death), Dismal Fate, Gorthol (death metal avec un certain Yohan Imza futur DFI, Ed Warner, Urban Struggle), Sickness (thrash metal avec Olivier « Metal Force » au chant et à la basse) etc.) en 1992 ou 1993. Si je me souviens bien, Loudblast était venu en première partie de Carcass aussi dans ces eaux-là (début des années 90). Agressor viendra plus tard mais pas Crusher ni Massacra (et encore moins Mutilated)… Et bien sûr aucune pointure du genre Immolation, Incantation, Morbid Angel, voire Kreator, Sodom, Destruction en matière de thrash metal ne s’est aventurée en Touraine… On se demande bien pourquoi (oui, c’est très ironique). Au sommaire de ce numéro plein de tendresse envers les ouïes des fans de Céline Dion : Mercyless bien sûr, Agressor, Inhumate, Celtic Frost, Blood, Toxodeth, Morbid Angel… Un peu de splendeur noire impie qui réside en chacun de nous…