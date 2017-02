Chroniques Lumière : L’aventure commence (Adrien)

La la land (Ismail)

xXx 3 : Reactivated (Ferdy)

Resident evil 6 : Chapitre final (Gribbsie) Musique Gene Kelly – Singing in the rain

Ryan Gosling – City of stars (bo La la land)

Jacques Perrin (Philippe Miller) – La chanson de Maxence (bo Les demoiselles de Rochefort)

Marilyn Monroe – Diamonds are the girl’s best friend (bo Les hommes préfèrent les blondes)

Marilyn Manson – Resident Evil thème

Richard O’brien – Time warp (bo The Rocky Horror Picture show) Production de l’émission Adrien, Élise, Ferdy, Gribbsie et Ismail.