Voyage dans le temps et l’espace mondial à la recherche des grooves les plus cooool et profooooonds en ce dimanche ensoleillé. Tout d’abord, un instant de recueil devant le récent décès du space capitaine de clavier, le visionnaire William Onyeabor; le carimbo psychédélique du guitariste brésilien Felix Robatto (sorti fin 2016); la voix pincée du nigérian Jimi Lee Mona Finnih ; le protodisco du camerounais de Pasteur Lappé introduira

la belle mitemps afrobeat permettant de redécouvrir tous ces charmants régimes démocratiques. Un détour vers le Brésil actuel avec IFA puis Russo Passapusso pour revenir vers l’afrofunk tellement loud des derniè-res sorties du label Presch Media : The Apostles, Steve Black et Jake Sollo. L’excursion du soir s’achève le duo de légendes Pat Thomas et Ebo Taylor.William Onyeabor – Body & Soul

Felix Robatto – A Gente Chama de Lambada

Felix Robatto – Adoça Com Mel

Felix Robatto – Seu Godofredo

Jimi Lee Mona Finnih & The Sensationals – Son Of A Man

Jimi Lee Mona Finnih & The Sensationals – Ilya Alakara

Pasteur Lappé – More Sekele Movement

Ebo Taylor – Children Don’t Cry

Soul Jazz Orchestra – Agbara

The Liberators – Multiculture

Earth Jazz Band – Blasio Onyango

Afro 70 – Cha Umheja

L’Orchestre Super Mambo – Kurukia Ukuta

IFA – Menelik

Russo Passapusso – Paraquedas

Russo Passapusso – Matuto

Russo Passapusso – Sapato

The Apostles – Never Too Die

Steve Black – No Stopping Me

Jake Sollo – Deiyo Deiyo

Sega Sega Band – John Ochieng

Pat Thomas & Ebo Taylor – Ma Huno