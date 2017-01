Pour qui sont ces spectacles? Un spectacle, deux versions : une tout public, une jeune public à partir de 10 ans. Deux fois deux, quatre danseurs. Dansent-ils? Ça ne raconte rien, mais ça montre… des choses. A vous de voir. Et pour tout savoir, commencez par écouter Sortez!

BAMBI, un drame familial au CCNT

27 & 28 janvier – 20 h Et pour en savoir plus sur le travail de Mark Tompkins, retrouvez ci-dessous l’échange entre l’artiste et le Dahu.

I.D.A, vous avez dit I.D.A? Images complexes – indépendance, nomadisme&artisanat. « la chose la plus difficile dans la durée, c'est comment faire pour ne pas se répéter, pour ne pas construire une machine à produire du spectacle. Chaque création est une occasion de remettre en jeu nos acquis et de questionner nos désirs. » Mark Tompkins

Illustrations sonores : Kamilya Jubran&Werner Hasler, Ghareeba – Joséphine Baker, Black Bird