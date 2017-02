Des Chibres et des Prêtres Épisode du mercredi 18 janvier 2017. https://www.radiocampustours.com/media/podcast/deschibres/deschibres170118.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre Yelle – Ici et maintenant (here and now)

Marc Romboy – Primacy

Mele – Scouse Afrika

Lastrack – Clairette to die

Proxy & Autodidakt – Phuc

Youandewan – Pinger

Cosmic Boys – Bulgarian Trip

Agar – Shake

Sawlin – In meiner Mitte

Steve Murphy – Big Babol

Kloves – Breathe

Chris Liberator & Dave the drummer – One night in hackney