Référence, au titre de France Joli « Feel Like Dancing », d’une part ( qui c’est? Et bien c’est une chanteuse officiant dans le registre funk/disco, une des vedettes du label Prelude, plusieurs hits comme « Gonna Get Over You », « Come To Me », cela dit elle était plus interprète que compositrice, la brave canadienne, car elle vient de là, comme Céline D), et à la pratique commune aux scènes punk/hardcore et thrash/death metal, le stage diving ou en bon françois, monter sur la scène pour plonger dans le public. Certes aujourd’hui la pratique s’est généralisée puisque même Aelpeacha qui n’est pas vraiment un musicien death metal l’a fait, mais au départ ce sont les fans de Bad Brains, Minor Threat, Black Flag, Cro Mags, Youth Brigade et consorts qui s’y adonnent, puis on retrouve rapidement le phénomène chez Slayer et tous les thrashers, puis les deatheux bien sûr..je crois que Jim Carrey a vu ça de près dans « Ace Ventura » enfin le film où Cannibal Corpse fait une apparition, interprétant (et ayant composé, eux!!) le fameux et si poétique « Hammer Smashed Face ». Toi aussi si tu as envie de slammer, pogoter, surfer sur la foule, vas-y! On te propose pour l’ambiance Morbid Angel, Phantasm ( death metal du Wisconsin, pas le projet de KatonW. De Pena alors ex Hirax, et Ron Mc Govney, ex Metallica), Napalm Death, Reich Orgasm, NV LeAnderen, Nabat, Dose Brutal, Omega Tribe, ainsi que la fin de l’interview de Crass, chanteur de Crusher. Si avec ça tu te sens comme une crêpe n’ayant pas envie de s’échapper de la poêle, on ne peut rien pour toi….