Nous vous donnons cinq rendez-vous avec l’ANACR, 5 mercredi de 2017 à 15h, avec rediffusion le samedi suivant. A vos agendas! ANACR sur Radio Campus :

4/1/17 – 1/2/17 – 5/4/17 -5/7/17 – 2/8/17 -1/11/17L’équipe de l’A.N.A.C.R. c’est : Jean Soury, Michel Beaufils, Jacques Ducol, Pierre Carreau et Jean-Maurice Pialeport; cinq passionnés d’Histoire locale qui ont à cœur de participer au travail de mémoire, et par leurs recherches et émissions, de lutter contre l’amnésie toujours tentante, d’informer, et de former la jeunesse à la résistance intellectuelle. Contacter l’A.N.A.C.R. : 15 place de Châteauneuf -Maison du Combattant – 37000 TOURS – 02.47.44.28.46 Podcasts (à venir) émission du 4/1/17 : l’année 1941.

Illustrations sonores : Charles Trenet, La Mer, Douce France ; lecture de la lettre d’adieu de Guy Moquet : Amine Ben Jebbour https://www.radiocampustours.com/media/podcast/anacr/anacrdecembre2016annee1941.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre