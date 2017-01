Référence à T-REX période « Philly Soul glam » soit 1974-1976, avec les albums « Zinc Alloy and The Hidden Riders Of Tomorrow » de 1974 (clin d’oeil au « Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars » de David Bowie, sorti en 1972?), comprenant le titre « Teenage Dream » et non pas « Dreamy Lady » par ailleurs, « Bolan’s Zip Gun » de 1975, contenant notamment « Light Of Love », « Futuristic Dragon » de 1976 qui contient justement « Dreamy Lady », « Ride My Wheels », « Jupiter Liar », « Chrome Sitar » et d’autres excellents titres, et enfin « Dandy In The Underworld » de 1977 comprenant outre le titre éponyme, « Soul Of My Suit », « I Love To Boogie ». Bref T-Rex, enfin Marc Bolan et sa compagne Gloria Jones, font le lien entre la première partie de l’émission plus punk & reggae ( j’aurais pu passer le « Reggae Del Vomito » de Cikatriz d’ailleurs) avec Camera Silens, Cikatriz, Eskorbuto, The Business, The Ruts, puis Jimmy Cliff et Marcia Griffiths dans un premier temps. Déboulent ensuite Kleeer, Klymaxx, Prince, Teena Marie, Rick James, Mary Jane Girls, The Time, Parliament, Swanha Desvarieux ( compilation « Digital Zandoli ») et une petite session G Funk avec Aelpeacha/ Club Splifton, Tha Eastsidaz, G Wax. Et voilà le travail, avec du Richard Pryor en bonus!