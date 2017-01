Chroniques Le cinéma d’animation en France (Solenne)

(Solenne) Marvel et DC : le bilan (Ferdy) Les films qu’on vous conseille 🙂 (un top 15 sous la forme d’un top 10 😉 ) Captain Fantastic

Hardcore Henry

Elle

Swiss army man (pas de sortie cinéma, pas de dvd prévu >>> web)

Spotlight

Zootopie

Les premiers, les derniers

Green room

Belgica/Comancheria/Le garçon et la bête/The strangers/The witch

La sociologue et l’ourson/Ma vie de courgette Musique White Virgins – Turn Off The Lights (bo Belgica)

Fischerspooner – Emerge (bo L’idéal)

Elvis Presley – Can’t help falling in love (bo Conjuring 2) Avec des extraits de : Creedence Clearwater Revival – Fortunate son (bo Moonwalkers et War dogs)

The Heavy – How you like me now (bo American hero et Cigognes et compagnie) Production de l’émission Ferdy, Gribbsie, Ismail, Jul et Solenne.