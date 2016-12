Davy Chou – Diamond Island

Cinéma Paradiso est allé à la rencontre de Davy Chou, le mardi 20 décembre aux cinémas Studio. Il nous a parlé notamment de la naissance de son deuxième long métrage : Diamond Island, de la mise en scène et d’éducation au cinéma.Musique Pet Shop Boys – Go West

Right Now, Wrong Then

Hugh Coltman – One of us Extraits de film Le sommeil d’or, de Davy Chou

Diamond Island, de Davy Chou Si vous voulez voir le film : voir toutes les séances aux Studio © Solenne Berger – Radio Campus Tours