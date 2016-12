Tribute To Micky Fitz Oui le chanteur des Business, ou du groupe The Business, nous a quittés, victime d’un cancer, en ce mois de décembre, rendons donc lui hommage ce soir. Micky Fitz , le seul membre originel puisque le groupe a subi plusieurs changements de line up, a splitté également à différentes occasions. The Business démarre en 1979, mais son premier album ne sortira qu’en 1983 (alors que le groupe a déjà splitté une première fois fin 1981. Nos amis de Lewisham, South London, évitent l’ambigüité de leurs petits camarades en intitulant une de leurs tournées « Oi against Racism and Political Extremism…but still against the System ». Présents pour vos oreilles, The Business, Angelic Upstarts, The Rebels, Sham 69, Warzone, The Burial, Anti Social, The Strike, Vicious Rumours, The Outcasts, Neurotics, NV Le Anderen, Decibelios…